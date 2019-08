Man krijgt geen boete ondanks forse verkeersovertreding

Agenten zagen dat hij met 150 kilometer per uur over de Abraham van Rijckevorselweg scheurde, waar de maximale toegestane snelheid 70 km/u is. Op de Prins Alexanderlaan reed hij 130 km/u waar 50 km/u is toegestaan.

De autobestuurder krijgt nu geen boete omdat bleek dat hij onderweg was naar het IJsselland Ziekenhuis. Hij vervoerde iemand met ernstige hartklachten. De politie besloot daarop geen bon uit te schrijven, maar vindt wel dat de man beter een ambulance had kunnen bellen.