Verdachte van moord op rapper Feis voor de rechter

Silfano M., die verdacht wordt van de moord op de Rotterdamse rapper Feis, staat dinsdag voor de rechter in Rotterdam. Hij wordt ook in verband gebracht met een schietpartij bij Schiedam. Daarbij zou M. vermoedelijk hetzelfde wapen hebben gebruikt.

Faisal Mssyeh - zoals Feis voluit heette - werd in de vroege ochtend van 1 januari 2019 dodelijk getroffen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Justitie denkt dat Silfano M. de rapper met voorbedachte rade heeft omgebracht. Aanleiding zou een ruzie in een bar over een omver gestoten drankje zijn geweest.

Bij de schietpartij raakte de broer van Feis, Bilal, zwaargewond. Hij lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook daarvoor moet M. zich voor de rechter verantwoorden.

Justitie gaat er vanuit dat M. eerder ook betrokken was bij een schietpartij onderaan een afrit van de A20 bij Schiedam. Aanleiding was een verkeersruzie.

Het slachtoffer nam de afslag in de ogen van zijn belagers mogelijk niet snel genoeg. Ze volgden hem en namen hem onderaan de afrit onder vuur. Een kogel boorde zich in de zijkant van de auto en de stoel van de bestuurder. Die kwam met de schrik vrij.

De zaak tegen Silfano M. begint om 11:30 uur. Het gaat om een inleidende zitting. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.