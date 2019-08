Sönke Rothenberger: 'Het was logisch om voor Duitsland te kiezen'

"Mijn moeder is Nederlandse, mijn vader heeft toen hij met haar trouwde ervoor gekozen om voor Nederland te rijden. Mijn vader, Sven Rothenberger, heeft Nederland op de Olympische Spelen van Atlanta en Athene vertegenwoordigd", aldus Rothenberger.

Sönke Rothenberger vond de keuze voor Duitsland niet moeilijk. "Voor mij was het in het begin de vraag voor welke nationaliteit ik ging rijden. In mijn hele jeugd heb ik voor Duitsland gereden, dus daarom was het voor mij logisch om bij de senioren ook voor Duitsland te rijden." Toch voelt het een beetje als thuis komen voor Rothenberger: "Ik hoop toch dat het publiek ook een beetje voor mij duimt als halve Nederlander."

Frikandellen

Er is één Nederlandse specialiteit die Rothenberger mist als hij in Duitsland is. "Ik hou heel erg van frikandellen, bamischijven en frietjes met mayonaise. Het eerste wat we doen als we de grens over rijden is een snackbar zoeken en echt wat Nederlands eten."

Cosmo

Zijn paard Cosmo is goede in vorm volgens Rothenberger. "Cosmo verheugt zich ook op de kampioenschappen hier. Hij is denk ik in supervorm. We hopen dat we het kunnen laten zien in de arena. Hij kwam goed door de check."

Bekijk het volledige interview met Sönke Rothenberger hierboven. Rothenberger komt dinsdag in actie met zijn paard Cosmo.