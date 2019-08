E-shuttle in sloot: wind mogelijk oorzaak

Op de Lageweg tussen Spijkenisse en Simonshaven is maandagmiddag een e-shuttle van vervoersbedrijf EBS van de weg geraakt. De chauffeur heeft hierbij een snee in het hoofd opgelopen. Twee andere inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Volgens Jasper Vermeer van het vervoersbedrijf was het ritje buiten Spijkenisse uitzonderlijk. "We rijden normaal alleen binnen Spijkenisse. Maar op een rustig moment wilde een klant graag naar Simonshaven. Hoewel we dat normaal niet doen, dacht de chauffeur dat het wel kon." De kleine e-shuttles, ook wel tuktuks genoemd, rijden normaal gesproken alleen binnen de bebouwde kom.

Macht over het stuur

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. "De chauffeur is de macht over het stuur verloren. Dit kan gebeurd zijn door een combinatie van de wind en een oneffenheid in de weg." Maar Vermeer benadrukt dat dit niet met zekerheid te zeggen valt.

De chauffeur werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. De snee in zijn hoofd werd gehecht. De andere twee passagiers van de shuttle waren een medewerker van EBS en de klant. Beiden liepen geen verwondingen op.

De shuttle is met een takelwagen uit de berm gehaald. Het voertuig is beschadigd en wordt voorlopig niet gebruikt. De dienstverlening kan wel worden voortgezet. "Hoewel het heel klantvriendelijk was van de chauffeur, gaan we dat toch maar niet meer doen. We blijven vanaf nu binnen Spijkenisse."