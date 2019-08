Marathonwandelaar komt terug naar huis

De Rotterdamse Olivier Scheffer komt na een reis van ruim negen weken weer naar huis. Zijn wandeltocht door veertien landen had zo zijn hoogte- en dieptepunten, maar Scheffer zegt dat de reis hem 'heeft gemaakt tot wie hij was'.

Hij zit weer vol met energie en ideeën voor de toekomst. "Als student was ik ook aan het borrelen, ik hield nooit op. Door het leven verlies je dat een beetje." Mede daarom begon hij aan de wandeltocht.

Scheffer stopte met roken en kreeg zo een boost aan energie. Hij besloot aan zijn wandeltocht te beginnen. "Dit is een wederopbouwproject aan mijzelf. Ik heb het gevoel dat ik de tweede helft van mijn leven in ga."

'Waar ben ik in godsnaam mee bezig?'

Hoewel zijn tocht is afgelopen, blijft de samenvatting van zijn reis nog even uit. Er is volgens Scheffer teveel gebeurd om nu snel op terug te blikken. "De eerste helft was echt wel zwaar. Tot aan Polen. Toen dacht ik: waar ben ik in godsnaam mee bezig?"

Scheffer heeft het over de hondenbeet die hij opliep, waardoor hij ziekenhuisbezoeken moest inplannen. En ook had hij af en toe last van heimwee. Zijn duizend volgers op Facebook hielden hem op de been. "Je voelt de druk van je fanclub."

Vorige week besloot Scheffer zijn wandeltocht te eindigen. Begin juni vertrok de Rotterdammer aan zijn wandeltocht die hem door dertien landen moest leiden. Dat werden er uiteindelijk veertien: hij kan ook Wit-Rusland aan zijn lijstje toevoegen.

Op dit moment zit de Rotterdammer alweer in Brno in Tsjechië. Hij gaat nu via Duitsland weer naar huis. Daar bezoekt hij een tentoonstelling van vrienden. Maandag zet de 49-jarige weer voet op Nederlandse bodem.