Van Silfhout: 'Medaille op EK dressuur absoluut lastig'

Alex van Silfhout is op het EK dressuur in Rotterdam de bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. Maar zijn team behoort volgens hem niet tot de topfavorieten. Hij tempert daarom de verwachtingen rondom het Nederlandse dressuurteam.

"We hebben niet de extreem goede paarden die 80+ lopen", erkent Van Silfhout. "We moeten boven onszelf uitstijgen en een toprit neerzetten op het moment waarop dat moet gebeuren."

'Medaille wordt absoluut lastig'

De flow is belangrijk, zegt de Nederlandse bondscoach. Het feit dat EK dressuur in eigen land wordt gehouden, kan volgens Van Silfhout de Nederlandse dressuurploeg helpen.

Het Duitse dressuurteam is momenteel 'onverslaanbaar', vertelt Van Silfhout. Hij tipt dat land als topfavoriet. Over de Nederlandse kansen is hij voorzichtiger: "Een medaille wordt absoluut lastig. Het is niet onmogelijk, maar het is op dit moment zo dat Nederland alles mee moet hebben en dat het bij andere landen tegen moet zitten."

