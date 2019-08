Bruinvis aangespoeld in Rockanje - 'Een zinloze dood'

De bruinvis is de kleinste walvis die er is. "Vlak voor de Nederlandse kust kunnen zo'n 80 duizend bruinvissen huishouden", vertelt Ad van den Berge, van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren.

Het dier werd dinsdag op het strand gevonden. "Het is een vrij groot dier, bijna 1.70 meter lang." Het dier had een gekke wond. Daarom wordt hij onderzocht bij het UMC Utrecht. Het dier wordt daar binnenkort naartoe gebracht.

Van den Berge denkt aan de verwondingen van het dier te kunnen zien dat het is overleden doordat het in een net verstrikt is geraakt. Dit kan een net zijn dat is uitgezet of een net dat rond drijft in de zee. "Het is een zinloze dood."