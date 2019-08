'Misselijkmakende woordgrap' op vlaggen West-Kruiskade

De publiciteitscampagne van de West-Kruiskade zorgt voor ophef. Veertig banieren met ludieke teksten hangen sinds enkele weken in de bekende multiculturele Rotterdamse winkelstraat. Op social media worden sommige teksten gehekeld. Met name de tekst 'De Kroepoeks Klanstraat, Echt Rotterdam' roept negatieve reacties op.

Op Facebook noemt iemand het een misselijkmakende woordgrap. "Het feit is dat deze lugubere groepering ultra-rechts, ultra-gewelddadig is en diversiteit uit de samenleving wil verbannen. Geen grap over maken dus."

Een andere bannertekst waar kritisch op gereageerd wordt, is 'Making ugly people look better'. Verschillende twitteraars roepen op om de banners weg te halen.

Laconiek

Voorzitter van de winkeliersvereniging Richard de Boer reageert laconiek: "Het is humor, kunnen mensen dan nergens meer om lachen?", vraagt hij zich af. "De tekst Kroepoek Klanstraat verwijst naar een belachelijk clubje, wij maken er gewoon iets geks van."

De ondernemer van de schoenenwinkel op de West-Kruiskade ziet er geen kwaad in. "Kijk, we hebben er bewust 'straat' van gemaakt en geen 'kade', want we wilden geen drie letters K achter elkaar, dat gaat te ver. Dus daarom Kroepoek Klanstraat.

Over de tekst 'making ugly people look better', zegt hij: die is verzonnen door de ondernemer van de Tattooshop en dat is zeker ook grappig bedoeld en niet kwetsend. "Hij wil mensen mooier maken met zijn tattoos, meer niet."

Volgens De Boer moeten de mensen ook de andere teksten lezen. "Dan snappen mensen het beter. Ze zijn juist bedoeld om te laten zien dat deze straat van iedereen is. Van 'allochtonen' hebben we 'andere tonen' gemaakt. 'Surikade' wordt 'gluriekade' omdat iedereen hier naar elkaar mag gluren."

"We hebben alles in regenboogachtige kleuren gedaan, om duidelijk te maken dat iedereen hier welkom is. Jammer als mensen dat niet helemaal snappen."