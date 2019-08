Gözübüyük fluit PEC Zwolle- Sparta

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld om komende zondag de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sparta te fluiten. In Overijssel wordt er om 16:45 afgetrapt.

Sparta kan bij een overwinning in Zwolle koploper worden aangezien Ajax, PSV en AZ komend weekend niet in actie komen. Vanwege de play-offs in de Champions League en de Europa League heeft de KNVB de wedstrijden van Ajax, AZ, PSV en Feyenoord uitgesteld. Feyenoord zou oorspronkelijk thuis spelen tegen AZ. Die wedstrijd is verplaatst naar donderdag 26 september.

In de eerste divisie is scheidsrechter Brondijk vrijdag de leidsman bij Telstar-Excelsior en staat de wedstrijd FC Dordrecht- Jong Ajax onder leiding van Cristiaan Bax uit Hendrik-Ido-Ambacht. Beide duels beginnen om 20:00.