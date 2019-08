Advocaat zorgt voor cliffhanger: Verdachte moordzaak Feis belooft te gaan praten

Volgens hem heeft zijn cliënt een heel ander verhaal dan justitie. Ook zegt de raadsman dat er tegenstrijdigheden zitten in de getuigenverklaringen en dat de getuigen in de nieuwjaarsnacht onder invloed van alcohol waren.

Silfano M. zou in de nieuwsjaarnacht op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam vier kogels afgevuurd hebben. Dat gebeurde na ruzie in een café. Feis (32) werd dodelijk geraakt in zijn rug, zijn broer Bilal raakte zwaar gewond door twee kogels in het bovenlichaam. Justitie houdt M. daarvoor verantwoordelijk.

Bilal lag een tijdlang in coma in het ziekenhuis, maar heeft de beschieting overleefd.

Iemand van de politie

Silfano M. wordt ook vervolgd voor de beschieting van een automobilist op een afrit van de A20 bij Schiedam vorig jaar. Die automobilist die onder vuur werd genomen was - naar nu blijkt - iemand van de politie.

Het proces tegen Silfano M. gaat in oktober verder. De inhoudelijke behandeling van de zaak is pas in januari of februari volgend jaar.