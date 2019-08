Advocaat zorgt voor cliffhanger: Verdachte zaak Feis belooft te gaan praten

Volgens hem heeft zijn cliënt een heel ander verhaal dan justitie. Silfano M. ontkent iets te maken te hebben met de schietpartij die in de nieuwsjaarnacht op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam plaatsvond. Feis kwam daarbij om het leven, zijn broer raakte zwaar gewond.

Justitie houdt M. daarvoor verantwoordelijk. De verdachte wordt ook vervolgd voor de beschieting van een automobilist op een afrit van de A20 bij Schiedam vorig jaar. Die automobilist was - naar nu blijkt - van de politie.

De zaak gaat in oktober verder. De inhoudelijke behandeling is in januari of februari verder.