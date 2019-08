Achahbar staat open voor FC Dordrecht

De 25-jarige Achahbar wil de komende tijd fit worden bij FC Dordrecht en sluit niet uit dat hij het seizoen aan de Krommedijk ook afmaakt. ''Het is een heerlijke ploeg om mee te voetballen. Allemaal jong gasten. De trainer ken ik ook al een lange tijd, dus ik sluit niets uit. Op dit moment wik ik ook weer met plezier spelen. Dat is ook een reden waarom ik hier bij FC Dordrecht ben aangesloten'', aldus Achahbar tegenover RTV Rijnmond.

Achahbar was altijd een groot talent en won als basisspeler met Oranje onder de 17 de Europese titel. In die ploeg wisten spelers als Memphis Depay, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Karim Rekik en Jetro Willems door te breken en al deze voetballers spelen inmiddels in het buitenland. Achahbar wist bij Feyenoord nooit echt basisspeler te worden en zijn periodes bij PEC Zwolle en NEC liepen daarna uit op een deceptie. Achahbar zelf wil niet al teveel terugkijken. ''Ik denk dat daar genoeg over is gezegd. Ik denk dat er genoeg tijd nog is om alsnog een mooie carrière te hebben. Wat er allemaal mis is gegaan neem ik mee als bagage en kan ik meegeven aan die jonge jongens hier'', zegt de voormalig spits van Feyenoord.

Bekijk hieronder het hele gesprek met Anass Achahbar, die ook spreekt over zijn Feyenoord-gevoel en een gesprek met trainer Claudio Braga.