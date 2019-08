Dordtse VSP wacht al jaar op schoolzwemmen

Ruim een jaar wacht de Verenigde Senioren Partij (VSP) in Dordrecht op antwoord op de vraag of het schoolzwemmen in de Merwestad weer kan worden ingevoerd. De VSP vraagt de verantwoordelijke wethouders in actie te komen.

De motie "Elk kind een zwemdiploma" werd vorig jaar unaniem aangenomen in de Dordtse gemeenteraad. De VSP meldt dat er in het Stadskantoor één gesprek over gevoerd is en dat er daarna niets gebeurd is.

De partij vraagt de wethouders Heijkoop en Stam om op korte termijn met een voorstel te komen en oppert om een proef te doen met "natte gymlessen". Ook wil de partij dat er geld wordt vrijgemaakt voor schoolzwemmen.

In de Tweede Kamer dringt de SP aan op landelijke herinvoering van schoolzwemmen in het basisonderwijs.