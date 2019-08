Straf voor agenten na wangedrag bij woninginval Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft twee agenten overgeplaatst wegens wangedrag bij de inval in een woning in Rotterdam-IJsselmonde. Naar het handelen van andere agenten loopt een onderzoek. Dat heeft de politie Rotterdam bevestigd aan RTV Rijnmond.

De zaak speelde begin mei. Toen deed de politie een inval in de woning. Bij de huiszoeking werden verdovende middelen gevonden. De bewoner was niet aanwezig.

Een dag later is hij met beelden van een bewakingscamera naar het bureau gegaan. Op de beelden zou te zien zijn dat agenten onder meer blikjes frisdrank uit de koelkast nemen. Ook is er volgens de bewoner 2500 euro meegenomen. De politie heeft dat niet kunnen constateren op de beelden die zijn aangeleverd. Het onderzoek naar deze aantijging loopt nog.

Ook zouden agenten zich neerbuigend uit hebben gelaten over de vrouwelijke partner, die kort voor de inval is opgepakt.

"Er vraagt een agent aan een collega of hij mijn vrouw wil nemen", vertelt de man bij wie de inval plaatshad. "Daarna antwoordt een andere agent dat hij dat niet doet, omdat ze geen make-up op heeft."

Volgens de man, die verder anoniem wil blijven, maken de agenten het daarna nog bonter. "Op de camerabeelden is ook te zien dat de agenten staan te zwaaien met de vibrators van mijn vrouw", vertelt hij.

Als de hond in de achtertuin van de woning begint te blaffen, vraagt één van de agenten volgens de bewoner van het huis om een mes. "Dan zorg ik dat hij stil is, zegt een agent", zegt de bewoner.

Maatregelen

De politie laat in een reactie verder weten dat het interne onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK). Welke maatregelen nog meer worden genomen hangt af van de precieze uitkomsten van het onderzoek.

De politie stelt duidelijk: "Agenten die zich tijdens een doorzoeking of bij andere werkzaamheden onprofessioneel en niet integer gedragen, schenden de basis van goed politiewerk."

Wim Hoek, chef van het district Zuid van de politie voegt toe: "De politie neemt altijd alle integriteitsschendingen serieus. Schending van de integriteitseisen heeft consequenties. De politie wil en moet voor de burger een integere en betrouwbare partner zijn. Het is voor ons functioneren van het grootste belang dat wij de burger integer tegemoet treden en dat de samenleving ons vertrouwt."