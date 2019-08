Kandidaat-gedeputeerde Baljeu: 'Ik heb er zin in'

Het heeft even geduurd, maar dinsdag kon eindelijk het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland worden gepresenteerd. In het akkoord staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de VVD, ChristenUnie en SGP, Groenlinks, PvdA en het CDA voor de komende vier jaar. Forum voor Democratie, de grote winnaar bij de verkiezingen van afgelopen maart, is buiten de boot gevallen.

Oud wethouder van Rotterdam en kandidaat-gedeputeerde Jeanette Baljeu van de VVD ontvangt dinsdagmorgen in alle vroegte verslaggever Sjoerd van Oortmerssen bij haar thuis aan de keukentafel.

"Het is toch altijd weer een beetje spannend zo'n dag",. zegt ze.

Van 2006 tot 2014 is ze wethouder geweest in Rotterdam, onder andere wethouder van Haven.

"Wethouder haven, maar de provincie is zoveel meer dan alleen de stad en dat is mooi om te ontdekken. Je komt in gebieden waar je als Rotterdammer niet zo snel naar toegaat."

Het akkoord heeft even op zich laten wachten. "Het zijn vijf partijen dus iedereen moet natuurlijk wel herkenbaar zijn in het programma. De sfeer was tijdens de onderhandelingen ontzettend goed en daarom hebben we nu een mooi akkoord waar iedereen achterstaat."

Maar wat kunnen de Rijnmonders precies verwachten? "Als eerste dat wij hier goed kunnen wonen. Er moeten meer woningen komen of dat nou sociale woningen zijn of koopwoningen, alles moet kunnen en daar hebben we meer ruimte voor geboden. We willen de werkgelegenheid behouden, maar wel naar de nieuwe economie brengen. Maar na het wonen en werken moeten we ook goed kunnen recreëren en dat betekent: natuur en groen goed bewaken"

Er is veel werk aan de winkel, maar Baljeu heeft er naar eigen zeggen zin in.