EK TV - Aflevering 2: Zilveren medaille voor het Nederlands dressuurteam

De Europese kampioenschappen paardensport zijn momenteel in volle gang in Rotterdam. Elke dag maakt RTV Rijnmond een speciale televisie-uitzending rondom dit paardensportevenement in het Kralingse Bos: EK TV.

In de tweede aflevering is er natuurlijk aandacht voor de zilveren medaille van het Nederlands dressuurteam. Zij eindigden achter het Duitse team, waar Sönke Rothenberger (met Nederlandse roots) en Isabell Werth een grote bijdrage hadden in de gouden medaille. Daarnaast neemt ruiter Daniëlle van Mierlo je voor de tweede keer mee in het hippische ABC.

Kijk hierboven naar de tweede aflevering van EK TV.