'De echte plantenkenners vinden dit geweldig om te zien'

Het unieke landschap van de Hollandse Duinen ontstond zo'n vijfduizend jaar geleden, door een stijging van de zeespiegel. Het nationale park werd pas in 2016 gesticht en werd binnen een paar maanden verkozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Boswachter Fred Speen leidt ons dinsdagochtend rond in de duinen van Hoek van Holland. "De blauwe zeedistel, zeeraket, zeewolfsmelk: zoals je hoort beginnen veel planten hier met het woord zee", zegt Fred. "Het is overdreven om de blauwe zeedistel een geheim uit de duinen te noemen, want hij komt overal voor. Maar het is wel een prachtig gezicht om hem hier tegen te komen."

Over het hoofd zien

Zeevenkel is daarentegen wel een bijzondere plant. "Die kom je niet overal tegen. Veel mensen zouden het over het hoofd zien, maar de échte plantenkenners vinden dit geweldig om te zien."

Een ander plantje wat niet erg opvalt, is de slanke gentiaan. Het bloeit in een veldje tussen de duinen. "Een heel mooi, klein en fijn plantje dat paars/lila is gekleurd", legt Fred uit. Zo fijn, dat je moet oppassen dat je het niet per ongeluk platloopt.

"Dat is zeker niet de bedoeling. Het is hoofdzaak dat wij hier snel uit dit veld gaan en oppassen waar we lopen, want ook ik ben zuinig op dit gebied."