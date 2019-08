Riet (87) en Ton (94) voor 71e jaar naar paardentopsport in Kralingse Bos

Bij zowel Ton als Riet is de passie voor de paarden er met de paplepel ingegoten. Riet: "Vroeger kon ik altijd mee, omdat mijn zus voor Freddy Heineken werkte. Zo kon ik kaartje krijgen. Daarnaast reed mijn vader in een stal voor de machinefabriek Stork. Dus het ging vroeger vaak over paarden."

Ton: "Mijn vader was cavalerist en is nog tijdens de Eerste Wereldoorlog opgeroepen."

Vanaf 1948 heeft het echtpaar de concoursen zien veranderen. "Het is allemaal veel groter geworden en dit jaar helemaal", zegt Riet, verwijzend naar het Europees Kampioenschap dat deze week in het Kralingse Bos wordt gehouden. Dat is net nog wat groter dan het 'normale' CHIO.

Ton voegt toe. "Je hebt nu zelfs camera's die alles continu volgen. En vaste tribunes. Het is allemaal wat moderner geworden en dat is maar goed ook."

Ondertussen genieten ze allebei van de landenwedstrijd en dressuur die bezig is. "Zolang ik kan komen, wil ik ook blijven gaan", glundert Riet. "Want dit is echt zo prachtig."