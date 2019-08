Beter voor Dordt wil praten over dierenweide

Beter Voor Dordt wil dat de gemeente op korte termijn een gesprek organiseert met alle mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de dierenweide in de wijk Sterrenburg. De huur daarvan is door de gemeente per 1 oktober opgezegd.

Als reden voor de huuropzegging voerde de gemeente klachten van omwonenden aan. Beter voor Dordt (BVD) vraagt of het aantal en de aard van de klachten anders is dan in 2002. Toen veegde de rechtbank dat argument namelijk van tafel.

De overlast was volgens de rechter destijds niet aantoonbaar. BVD wil van burgemeester en wethouders weten hoe die overlast nu wel aangetoond kan worden en vindt dat de dierenweide een "brede sociale functie" heeft in de wijk.

Beter voor Dordt wil dat de sluiting sowieso wordt uitgesteld, zodat er tijd is om te praten met alle belanghebbenden. Uit die gesprekken moet duidelijk worden of er draagvlak is om de al dertig jaar bestaande weide te handhaven.