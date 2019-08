Doron Kuipers naast de deur in actie op het EK Springen: 'Heel bijzonder'

Na de eerste dressuurwedstrijden begint woensdag ook het EK Springen in het Kralingse Bos. Doron Kuipers uit Mijnsheerenland maakt onderdeel uit van het Nederlands springteam, en blikt vooruit. "Voor mij is het heel bijzonder, omdat het zo naast de deur ligt".

"De accommodatie, het publiek, het voelt als een thuiswedstrijd. Mijn familie en vrienden kunnen allemaal komen kijken", gaat de 28-jarige Kuipers verder, die vertelt waarom hij denkt gekozen te zijn voor het Nederlands springteam. "Mijn paard heeft gezien het hele jaar denk ik heel constant gepresteerd. Ik sta er goed voor, mijn paard voelt erg fit aan en ik heb er een goed gevoel bij."

Kuipers vindt het moeilijk te voorspellen hoe hoog de medaillekansen zijn voor het Nederlandse team. "We hopen allemaal dat de vorm er dit weekend is en dat we het geluk aan onze zijde hebben. Ik denk niet dat we kansloos zijn, als alles wil lukken kunnen we denk ik ver komen."

Bekijk hierboven het gehele interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Doron Kuipers.