Ruim vijftig tips over vermissing Jaïr Soares

De Haagse recherche heeft meer dan vijftig tips binnengekregen over de vermiste Jaïr Soares. Dat meldt Omroep West. Het 7-jarige jongetje uit Rotterdam verdween in augustus 1995 spoorloos vanaf het strand van Monster.

Dat er een kwart eeuw na de verdwijning van Jaïr nog zoveel tips binnen komen, is opvallend. "Ondanks het feit dat deze zaak al 24 jaar oud is, blijven mensen nog steeds meedenken. Daar zijn we ook heel dankbaar voor", zegt Leo Simais, coördinator van het coldcase-team dat de zaak onderzoekt.

Volgens hem worden de tips uitgebreid nagelopen en vergeleken met het oude dossier. Het is dus nog de vraag of dat iets zal opleveren. "Maar het is het proberen waard. We voelen ons als politie richting de familie en nabestaanden verplicht om alles te proberen wat in onze macht zit."

Aan de verdwijningszaak werd vorige maand ruim aandacht besteed in de media. De zaak is in januari ook op de jaarlijkse Coldcase Kalender gezet, die wordt uitgedeeld in verschillende Nederlandse gevangenissen.

Jaïr Soares was op vrijdag 4 augustus 1995 samen met zijn vader, moeder en één jaar oudere broer, een vriendin van zijn ouders en haar dochtertje op het Monsterse strand. Nadat hij patat had gegeten bij de toenmalige Beachclub Molenslag verdween hij plotseling tijdens het spelen. De politie gaat uit van een misdrijf.