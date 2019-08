Politie schiet honden dood die vrouw aanvielen

In een woning aan de Rotterdamse Hilledijk is een vrouw zwaargewond geraakt nadat zij was aangevallen door drie honden. Mensen hoorden de vrouw rond kwart voor twee gillen en belden 112. De politie zag geen andere uitweg dan de honden dood te schieten.

Hulpverleners konden niet goed bij de vrouw komen, vanwege de honden. Hondengeleiders van de politie slaagden er niet in om de honden te kalmeren, waarna agenten zich genoodzaakt zagen de dieren te doden. Pas daarna konden ze de vrouw helpen.

De vrouw is in zwaargewonde toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de honden van de vrouw waren en waarom zij werd aangevallen.