Buurtbewoners doodsbang voor honden: 'Ze sprongen van tweehoog naar beneden'

Buurtbewoner Rens van Gastel over honden Hilledijk.

De drie honden die in de nacht van dinsdag op woensdag zijn doodgeschoten door de politie omdat zij een vrouw aanvielen, zijn bekend bij buurtbewoners. De mensen wonen op de Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord, waar het allemaal gebeurde.

Buurtbewoner Rens van Gastel vertelt aan RTV Rijnmond dat hij bang was voor de Staffordshire-terriërs: "Een half jaar geleden waren ze uit het raam gesprongen. De vrouw die nu in het ziekenhuis ligt, rende er toen achteraan. 'Stop, stop', riep ze. Die beesten moet je niet binnen houden, maar die moet je de vrijheid geven. Ze zitten in een kleine ruimte. Twee hoog, met van die trappen."

Volgens Van Gastel mochten de dieren alleen naar buiten om even te plassen en te poepen en gingen ze daarna direct naar binnen. "Die beesten horen hier niet. Ze hebben ook geen lieve uitstraling. Het ligt ook wel aan het baasje", vervolgt de buurtbewoner. "In dit geval werd het baasje uitgelaten door de honden in plaats van andersom. Als ze dan de kans krijgen dan pakken ze je. Ze blijven net zolang doorbijten tot je dood bent".

De vrouw (44) werd op woensdagochtend aangevallen door de honden. De politie zag zich genoodzaakt de dieren dood te schieten, omdat ze de medische zorg blokkeerden. Twee van de honden waren op slag dood. De derde hond kreeg een spuitje van de dierenarts. De vrouw is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.