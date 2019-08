VVD-wethouder Westvoorne vertrekt na fricties met fractie

Marja Roza-de Pijper stopt als wethouder in Westvoorne. Door een verschil van inzicht met haar fractie, de VVD, over meerdere onderwerpen heeft ze besloten te stoppen.

"Dit besluit valt mij erg zwaar", zegt Roza. "Ik heb de afgelopen periode met veel plezier met dit college gewerkt aan de opgaven die Westvoorne heeft. Maar de afgelopen maanden zaten mijn fractie en ik steeds vaker niet op één lijn waardoor de onderlinge relatie verslechterde. Daarom heb ik dit ingrijpende besluit genomen."

De VVD respecteert het besluit van Roza-De Pijper. "We betreuren het vertrek. De werkwijze sloot niet altijd aan bij die van de fractie en vice versa", zegt fractievoorzitter Marco Mentink.

De wethouder blijft tot 20 september in functie, tenzij er eerder een nieuwe wethouder wordt benoemd. De externe verplichtingen worden per direct overgenomen door de overige collegeleden.

Marja Roza is sinds mei 2018 wethouder ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme in Westvoorne. Eerder was zij wethouder in Hellevoetsluis.