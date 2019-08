RTV Rijnmond en drie lokale omroepen komen met een nieuw radioprogramma: Zaterdagmiddag Live!

RTV Rijnmond, Exxact Barendrecht, RTV Albrandswaard en RTV Lansingerland slaan de handen ineen en maken vanaf zaterdag 24 augustus een gezamenlijk radioprogramma: Zaterdagmiddag Live! Van 12:00 uur tot 14:00 uur gaan we de regio in en zijn we op vier zenders tegelijk te beluisteren.

Ideale weekend gevoel

Zaterdagmiddag Live! bezorgt je het ideale weekendgevoel. Vrolijk, gezellig maar ook informatief. Dan zijn de kernwoorden van de nieuwe radioshow. Verslaggevers van de vier omroepen gaan op pad, op zoek naar alles wat onze regio zo mooi maakt. Het programma zit vol reportages, leuke muziek, een spel, een uitgaansagenda en natuurlijk live verslag van evenementen. Het presentatie-duo wordt gevormd door Ruud de Boer van RTV Rijnmond met een wisselende collega van Exxact Barendrecht, RTV Lansingerland of RTV Albrandswaard.

Vanaf 24 augustus is Zaterdagmiddag Live! iedere zaterdag te beluisteren tussen 12:00 uur en 14:00 uur op Radio Rijnmond 93.4FM, Rijnmond.nl en natuurlijk via de Rijnmond app. Daarnaast is het programma te beluisteren via de radiozenders van Exxact Barendrecht, RTV Albrandswaard en RTV Lansingerland.