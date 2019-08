Stam over kwaliteiten Hapoel Beer Sheva: 'Rappe en technisch vaardige spelers'

Donderdag speelt Feyenoord de eerste van twee wedstrijden tegen Hapoel Beer Sheva, in de laatste voorronde van de Europa League. In de Kuip weet trainer Jaap Stam in ieder geval wat hij kan verwachten van de tegenstander uit Israël.

"Het zijn technisch vaardige spelers, die ook redelijk rap zijn", begint Stam. "Ze staan vaak compact om er in de omschakeling uit te komen. De trainer wisselt bovendien vaak van systeem, waar we ook mee om moeten gaan", blikt de trainer vooruit op de wedstrijd van donderdagavond in de Kuip.

Stam gaat ook in op de fitheid van zijn spelers, waarover de laatste weken veel discussie is ontstaan. "We moeten in de toekomst zorgen dat we fitte spelers kunnen aantrekken. Spelers missen nu ritme, dat weet je en het vergt tijd tot die jongens tot een bepaald niveau komen. Nu merk je dat ze steeds beter in hun vel gaan zitten." Stam hoopt nog altijd dat Feyenoord niet klaar is op de transfermarkt. "We hebben nog twee weken, dus ik hoop wel dat er nog iets gaat gebeuren."

