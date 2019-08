Fer over Hapoel Beer Sheva-thuis: 'Hoop te starten'

"Het gaat goed", vertelt Fer over zijn fitheid. "Vorige week heb ik rust gekregen. Het was een lange tijd geleden dat ik negentig minuten had gemaakt en pas speelde ik binnen vier dagen twee keer negentig minuten. Het is in goed overleg gegaan en nu hoop ik de stap vooruit te maken. Ik hoop morgen te starten."

"Tegen Dinamo Tbilisi was het heel goed thuis, die lijn moeten we doortrekken, daar zijn we met zijn allen mee bezig", blikt Fer vooruit op de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva. "We spelen tegen een ander soort ploeg, maar we moeten van onze eigen kracht uit gaan."

Bekijk hierboven het volledige gesprek tussen verslaggever Dennis van Eersel en Leroy Fer.