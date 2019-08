Drugsdealers in Dordrecht ook financieel aangepakt

De maatregel is deze week voor het eerst opgelegd aan twee mannen van 23 en 24 jaar in de wijk Krispijn. Bij hun aanhoudingen vonden agenten 50 zakjes met vermoedelijk cocaïne verstopt in het ventilatiekanaal van hun auto.

Het is voor het eerst dat de gemeente Dordrecht de zogeheten 'bestuurlijke last onder dwangsom' gebruikt in de strijd tegen drugsoverlast. Zo krijgt de verdachte drugsdealer in eerste instantie een waarschuwing, die vijf jaar geldig is. Als diegene weer wordt verdacht van het handelen in drugs zal een dwangsom ter waarde van 5.000 euro worden opgelegd tot een maximum van 20.000 euro.

Burgemeester Wouter Kolff: "Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke, weerbare en veerkrachtige stad. De gemeente treedt fel tegen deze vorm van criminaliteit op. De invoering van de last onder dwangsom is daar een voorbeeld van."