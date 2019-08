EK TV - Aflevering 3: Het EK-debuut van Doron Kuipers

De Europese kampioenschappen paardensport zijn momenteel in volle gang in Rotterdam. Elke dag maakt RTV Rijnmond een speciale televisie-uitzending rondom dit paardensportevenement in het Kralingse Bos: EK TV.

In de derde aflevering zijn we bij het project 'Met ouderen op pad' en zien we hoe Doron Kuipers uit Mijnsheerenland het doet tijdens zijn debuut op het Europese toneel. Ook bespreken we met bondscoach Rob Ehrens de kansen van de springruiters.

Daarnaast neemt ruiter Daniëlle van Mierlo je net als de voorgaande afleveringen mee in het hippische ABC.

Kijk hierboven naar de derde aflevering van EK TV.