Verslaggever Erik Lemmers 'redt drenkeling'

"Ik zie 'm daar", roept verslaggever Erik Lemmers wijzend in een reddingsboot voor de kust van Hoek van Holland. Samen met strandwachten is hij uitgerukt voor een melding van een zwemmer in problemen.

De zomertoer van RTV Rijnmond is deze week in Hoek van Holland. En dus bracht verslaggever Erik Lemmers een bezoek aan de Strandwacht en stak hij zelf de handen uit de mouwen.

Dagelijks gaan een dozijn jonge strandwachten het strand en het water op om hulp te bieden als dat nodig is. Ze staan onder leiding van superstrandwacht Dirk van Oosten.

"Ik begin om 07:30 uur en als het dan rustig is qua bezoekers op het strand dan gaan we in de post aan het werk. Er is altijd wel iets te doen. Schuren, verven, opruimen of extra trainingen", legt Dirk uit terwijl enkele strandwachters achter hem de buitenkant van de post knaloranje verven.

Live actie

Veel tijd was er voor Erik niet om op het strand te blijven want een melding via de portofoon van Dirk onderbrak de rondleiding. Erik kon net op tijd zijn zwemvest aantrekken en samen met strandwachters Mia en Dave sprong hij bij de branding in de klaarliggende oranje ribboot.

"We kregen een melding van een zwemmer in moeilijkheden. Hij zou bij de pier gezien zijn." Mia legt de melding uit terwijl ze zelf aan het roer staat van de snelle speedboot. Haar collega Dave vult aan: "We zien vaak dat zwemmers heel ver de zee in zwemmen omdat ze graag lange afstanden willen zwemmen. We zien liever dat ze dat doen door parallel aan de kust te zwemmen. Dan komen ze ook niet in stromingen terecht."

Niet veel later komt Erik samen met Mia en Dave bij de drenkeling aan. Met een uitgestoken arm van Erik lukt het de ongelukkige zwemmer in de boot te klimmen. Kramp en een flinke stroming zorgden er voor dat de zwemmer niet meer terug naar de kust kon zwemmen.

Eenmaal aan boord kwam hij op adem en bracht onze verslaggever hem weer veilig aan de kant.