'Burgemeester Aboutaleb is geen sheriff'

Tientallen Rotterdamse horeca-ondernemers die hun zaak maandenlang moeten sluiten van de burgemeester, hebben dit besluit aangevochten bij de rechter. Ze hadden een cash center in de zaak staan. "De burgemeester is er niet om deze ondernemers te straffen. Hij is geen sheriff", zegt een van de advocaten.

Met de cash centers kon contant geld gebruikt worden om spullen te kopen of inleg te storten op de goksite Forzza. Deze in Curaçao gevestigde goksite heeft geen kansspelvergunning in Nederland.

Uit onderzoek van de gemeente bleek dat 95 procent van het ingelegde geld gebruikt werd om te gokken. In maart werd er 1,2 miljoen euro vergokt op Forzza. Dit tegen het zere been van de burgemeester en de kansspelautoriteit.

Uitspraak

Over een week horen de 40 exploitanten of hun bedrijf in Rotterdam moet sluiten. Dit zou voor veel ondernemers hun faillissement betekenen.



De cash centers zijn een product van het Rotterdams bedrijf ARB. In ruil voor het plaatsen van zo'n zuil in hun zaak, ontvingen de horeca-ondernemers een fee van 40 procent over de bestedingen van de gebruikers.



Sommige ondernemers verdienden er slechts enkele tientjes aan en bij andere exploitanten ging het over duizenden euro's per maand.





Onbegrijpelijk



"Ik begrijp niet waarom we moeten sluiten", zegt een van de ondernemers aan de rechter. Veel ondernemers geven aan dat zij te goeder trouw waren dat de zuilen legaal waren.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de cash centers loopt nog. "Wij zijn nooit gewaarschuwd dat er iets mis zou zijn met de cash centers", zegt een van de ondernemers.

Henny Jansen van het Adviesbureau Horecavergunningen vraagt zich af of de ondernemers iets te verwijten valt.

"Als de overheid er zelf al een jaar over doet om uit te zoeken of dit cash center illegaal is of niet. Hoe kun je dan tegen een simpele ondernemer die een biertje tapt of iets verkoopt, zeggen dat hij het beter had moeten weten?!"

Inbeslagname

De gokzuilen, een populaire naam voor cash centers, werden in maart tijdens een grote politie-actie in beslag genomen. Dat gebeurde op verzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa), die al langer onderzoek doet naar illegaal gokken.

Inmiddels is er maandenlang geen zuil meer te bekennen in de Rotterdamse horeca-zaken. Maar toch wil de burgemeester de zaken alsnog voor drie tot zes maanden sluiten als een soort 'afkoelperiode' om de openbare orde te bewaken.

"De burgemeester vindt dat er sprake is van een openbare orde issue op dit moment. Vijf maanden nadat alle cash centers zijn weg genomen. Er kwam geen concreet antwoord waarom dat zo zou zijn", vertelt advocaat Paul Koorn. Hij staat 30 van de ondernemers bij.

[article: 179935: Invallen bij tientallen café's, winkels en theehuizen voor onderzoek illegaal gokken]