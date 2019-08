Verwaarloosde hond Trip wacht al maanden op nieuw baasje

In december 2018 werd een puppy verwaarloosd en met een gebroken poot aangetroffen aan de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid.



Eenmaal binnengekomen bij de Dierenbescherming, stroomden de berichten binnen van mensen die de pup dolgraag wilden overnemen. "Sinds hij eind juni eindelijk gezond genoeg is voor een baasje, blijft het echter stil", zegt Carmen Silos van de Dierenbescherming.

Operaties

In de tussentijd heeft Trip vele operaties ondergaan om hem op te lappen voor een gezond leven. Deze had hij nodig nadat hij zwaar ondervoed en met een gebroken achterpoot was achtergelaten op straat. "Maar alles is nu hersteld", stelt verzorger Ashley van Lieshout. "Het is echter geen makkelijke hond. Hij heeft veel aandacht nodig en kan eigenlijk niet alleen worden gelaten.

Dinsdagnacht ging het overigens in Rotterdam-Feijenoord helemaal fout met honden van een soortgelijk ras als Trip. "Maar dat wil niet zeggen dat Trip vergelijkbaar is met die honden", zegt Silos. "Daarvoor moet je ook kijken naar de achtergrond van de hond, en Trip is echt een hele lieve hond."

Focus

De reden dat de Dierenbescherming nu veel focus legt op Trip, is omdat hij al zoveel heeft meegemaakt. "Dit is een hond die veel operaties heeft ondergaan, verwaarloosd is en nog niet de bewegingsvrijheid heeft gehad die hij nodig heeft", vervolgt Silos. "Zo'n hond verdient een goed baasje."

Interesse in Trip? Mail naar doc.spijkenisse@dierenbescherming.nl