Pastoor Oud-Katholieke Kerk Dordrecht over renovatie: 'Dit is verbluffend mooi'

De Oud-Katholieke Kerk in Dordrecht is de afgelopen weken flink gerestaureerd. De kerk, ook wel bekend als de 'Heilige Maria Major', ligt verscholen aan de Voorstraat maar schittert binnenkort als nooit tevoren.

De pastoor, Henk Schoon, is maar al te trots wanneer hij naar binnen kijkt. "Dit is een prachtig resultaat. Je hebt natuurlijk bepaalde verwachtingen, maar dit is verbluffend mooi."

Parel

Wie door Dordrecht loopt ziet de kerk misschien niet direct. "Maar ook al ligt hij verscholen van de Voorstraat af, kan je als je goed kijkt zien dat hier een parel ligt. Ik vind dit echt een juweel", vervolgt de pastoor.

Het gebouw zelf stamt uit 1843 en was al er al een tijd slecht aan toe. De kleuren waren verbleekt en zowel in de muren als het plafond zat het vol met scheuren. "Hier was ruim 40 jaar niks aan gedaan, en dat was wel te zien", constateert Kevin Blom, die verantwoordelijk is voor de schilderwerkzaamheden.

"Hiermee geven we eer aan de glorie van God", zegt de pastoor trots wanneer hij om zich heen kijkt. "Het straalt meer, in alle opzichten en door al dat schilderwerk straalt het werkelijk als nooit tevoren."