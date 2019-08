Hoek van Holland koestert haar avondvierdaagse

In Hoek van Holland is de jaarlijkse avondvierdaagse aan de gang. Het is inmiddels de 56e keer en de inwoners koesteren de langlopende traditie in het dorp. Het wandelevenement brengt jong, oud, inwoner en campinggast samen om er ieder jaar weer een feest van te maken.

"Wij lopen al jaren mee. Het is een campingtraditie, het hoort erbij", vertelt een vrouw bij één van de drink- en snackstops. "Het is echt een familiefeest, ik doe het al ruim dertig jaar. Ik heb ook nog met mijn ouders, opa's en oma's gelopen. Het is gewoon de sfeer en de gezelligheid dat het zo leuk maakt."

Een man die de vierdaagse met een kruiwagen vol zand loopt vertelt: "Ja, ik doe het een beetje voor de training en een beetje voor de lol. Het is een uitdaging en het gaat prima tot nu toe."

"Het is heel leuk, vooral omdat je snoep en eten langs de kant van de weg krijgt", vertelt een meisje. "Ik loop de vijf kilometer en doe voor het eerst mee. Ik vind het heel gezellig."

Volgens de organisatie doen er tussen de achthonderd en duizend deelnemers mee. "We mogen echt niet klagen op de eerste dag. Het weer zit mee en de opkomst is prima", vertelt Joey de Waard. "De kracht van dit evenement is dat het in de laatste week van de zomervakantie is. Daardoor kunnen ook veel mensen van de camping meedoen."