Nigel Hasselbaink: 'We zijn de underdog, maar we kunnen verrassen'

Nigel Hasselbaink: 'We zijn de underdog, maar we kunnen verrassen'

Feyenoord speelt donderdag de eerste wedstrijd in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League tegen Hapoel Beer Sheva. In die wedstrijd treft het een oude plaaggeest in Nigel Hasselbaink. De aanvaller scoorde in het seizoen 2016-2017 de 1-0 voor Excelsior in de eerste kampioenswedstrijd die Feyenoord dat seizoen speelde.

"Dat was voor ons een hele leuke middag. We hebben toen het resultaat gehaald dat we moesten halen", Aldus Hasselbaink. Voor Hasselbaink speelt die goal van toen geen een rol in het aankomende treffen met Feyenoord. "Voor mij speelt het niet. Dat was in het verleden. Ik ben nu bij een andere club en daar hebben we andere prioriteiten."

Underdog

De mindere vorm waarin Feyenoord verkeerd is voor oud-Excelsior-aanvaller geen reden om te denken dat de Israëliërs makkelijk een resultaat halen in De Kuip. "Feyenoord blijft nog steeds een grote club, met een hele goede selectie. We zullen zeker de underdog zijn. We geven Feyenoord al het respect dat ze willen, maar we komen hier wel om een goed resultaat te halen. We hebben een goed elftalletje."