Studentenvereniging valt op met pop-up gebedsbusje

Als eerstejaars student komen er in deze tijd veel vragen op je af: Waar ga ik wonen, in de stad of bij m'n ouders? Wat en waar is er wat te doen in Rotterdam?  Zal ik lid worden bij een studentenvereniging, en welke dan?

De keuze voor een studentenvereniging moet wel snel een keuze worden gemaakt want alleen deze week kun je je aanmelden. In Rotterdam is er de keuze uit zes studentenverenigingen, één daarvan is de christelijke studentenvereniging NSR. Het is gevestigd aan het Eendrachtsplein en daar is het elke dag heel gezellig.

"We hebben hier elke dag een open terras, daardoor kunnen veel studenten zien wie we zijn en wat we doen. We hebben ook silenet dsco en live optredens", zegt Gido Noordhuis, praeses van Navigator Studentenvereniging Rotterdam (NSR)

Pop-up prayer room

De 300 leden tellende studentenvereniging valt op dit jaar met een bijzonder busje om in te bidden." De pop-up prayer room is een speciaal busje waarmee we dit jaar waarmee we 's nachts langs alle studentenverenigingen rijden. Om mensen te helpen die teveel hebben gedronken. Die proberen we te helpen. Die andere verenigingen vinden het heel gaaf dat wij dat doen. "

De NSR is een christelijke studentenverenigingen en komt daar ook graag vooruit. "Wij zijn niet zoals de meeste studentenverenigingen ontstaan uit studentengezelligheidsverenigingen. Wij hebben een specifieke missie: Jezus kennen en bekend maken. Daardoor zijn we anders dan de rest."

Aspirant-leden die zich deze week al hebben aangemeld zeggen vinden dat ook belangrijk. "Ik heb gekeken bij Laurentius en bij het Corps. Dat

heeft niks te maken met het geloof,"zegt aspirant-lid Lucas van Ede. "Je hebt daar vast een supertijd, maar ik wil ook groeien als persoon. Ik denk dat ik hier op de juiste plek zit."

Diepgang

Marije aspirant-lid van NSR, heeft eerder bij een christelijke studentenvereniging gezeten. "Daar heb ik wel gemerkt hoeveel het geloof voor mij betekent. Naast het chillen, het leuke, het studentenleven, wil ik ook diepgang vinden."

De studentenvereniging probeert geen specifieke theologische richting te kiezen, zegt de praeses. "We stellen ons open voor iedereen die iets met God wil in zijn leven."