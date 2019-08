Hockey op Zuid?? Ruud de Boer ontmoet... initiator Paul Veldhuijzen

Veldhuijzen, die met z'n gezin woont in Rotterdam-Prinsenland, kwam vanwege zijn werk vaak op Zuid. Hij was voor een ROC bezig met een programma om kinderen weer in de schoolbanken te krijgen. En tegelijkertijd rees bij hem de vraag: waarom zou hockey alleen voorbehouden zijn voor kinderen uit Rotterdam-Prinsenland, Kralingen of Hillegersberg?

Nu is Hockeyclub Feijenoord een feit. Met een groeiend ledental van bijna 500.

