Strand Hoek van Holland razendsnel schoon met nieuwe reinigers

In Hoek van Holland heeft het strandreinigingsteam van Stadsbeheer Rotterdam twee nieuwe reinigers en een nieuwe tractor gekregen. Hiermee kan het beachcleanersteam van Frenk van Rij weer effectief te werk gaan.

De achttien jaar oude tractoren, die door de zoute zeelucht zijn aangetast, waren aan vervanging toe. "De nieuwe reiniger voldoet de komende jaren weer aan de eisen. De machines zijn stiller en functioneren beter", vertelt Van Rij.

De nieuwe apparatuur is daardoor een goede versterking. "De andere tractor was een oud beestje", vertelt Jerry Bezuijen. Hij is verantwoordelijk voor de techniek van het strandteam. "Dit is een wereld tractor, erg gebruiksvriendelijk voor ons."

Het nieuwe apparaat is stabieler en geveerd. Dit maakt het werk voor de gebruiker veel aangenamer. De nieuwe wagen is ook sterker en zo gemaakt dat er minder zand en zout in de apparatuur terecht kan komen. Hierdoor kan het langer mee.

Meer afval meenemen

De reiniger hangt achter de trekker. Deze bestaat uit een mat die een halve meter langer is dan de mat van de oude machine. "Het heeft hierdoor meer tijd om het zand op het strand terug te schudden", legt Bezuijen uit. "Het afval blijft in de bak. Die bak is ook nog eens groter dan de vorige." Door deze eigenschappen neemt de reiniger minder zand mee en kan er meer vuil meegenomen worden.

Het reinigingsteam van Van Rij bestaat uit vijf mensen. In de zomer begint dit team al om vier uur 's ochtends om het strand schoon te maken. "Wij moeten het strand reinigen voordat de bezoekers op het strand aankomen", vertelt Van Rij. "Om 9 uur of half 10 moeten we klaar zijn." Met de nieuwe apparatuur kunnen de beachcleaners er weer tegenaan.