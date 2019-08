Amateurvoetbal keert terug op Radio Rijnmond

Het amateurvoetbal is terug op Radio Rijnmond! Dit seizoen volgen we samen met Omroep West de ontwikkelingen in de Tweede en Derde Divisie op de voet in een nieuw programma: Zuid-Holland Sport.

Iedere zaterdagmiddag tussen 14:00 uur en 18:00 uur hoor je alles over de twee hoogste klasses van het amateurvoetbal, inclusief het live-verslag van meerdere wedstrijden, in een gezamenlijke uitzending op Radio Rijnmond en Omroep West.

Hierdoor kunnen onze luisteraars de verrichtingen van onder meer ASWH, Barendrecht, Excelsior Maassluis, Jong Sparta en SteDoCo weer wekelijks volgen. Maar ook bij andere grote sportevenementen in de regio, zoals het EK Paardensport dit weekend, zijn wij er bij.

Terug van weggeweest

In mei 2017 stopte het sportprogramma van Rijnmond Sport op de zaterdagmiddag vanwege bezuinigingen. Dat wordt nu weer teruggedraaid.

"Waar een wil is, is een weg. Wij realiseren ons hoeveel mensen wij hier een plezier mee doen. Dus ik ben des te blijer dat dit nu, in samenwerking met Omroep West, weer mogelijk is, waar dat eerder niet het geval was," zegt hoofdredacteur Ib Haarsma namens Rijnmond.

Vijf verslaggevers

Wekelijks zitten vijf verslaggevers van Radio Rijnmond en Omroep West langs de lijn in de Tweede en Derde Divisie. Het zorgt voor een sfeer en karakter in uitzendingen, zoals die in de jaren ’90 en het begin van deze eeuw te horen was.

"Het worden uitzendingen waarin we veel schakelen tussen de diverse velden, waardoor je elk moment verrast wordt door wat er nu weer is gebeurd. Het wordt een wekelijks spektakel op de radio, heel erg leuk," zegt sportverslaggever en presentator Dennis van Eersel.

Radio en online

Zuid-Holland Sport is elke zaterdagmiddag tussen 14:00 en 18:00 uur te volgen bij Radio Rijnmond (93.4 FM) en Omroep West (89.3 FM). Uiteraard kan de show ook gevolgd worden via de website van Rijnmond: www.rijnmond.nl en de gratis app.