City Swim Dordrecht kan één miljoen opbrengst halen

Zo ook horecaondernemer Dennis van Buren, die afgelopen jaar zelf ziek is geweest. "Het leek me heel tof om, als een soort ultieme overwinning, te gaan zwemmen."

Een groot deel van zijn werknemers doet mee: "We zwemmen anderhalve kilometer met een team van negen personen. We gaan ervoor."

"Dat we daadwerkelijk geld ophalen voor het onderzoek is het allerbelangrijkste. Mensen kunnen het heel dapper en stoer vinden dat ik mee doe en dat er nog veel meer mensen zijn die mee doen, maar het gaat er uiteindelijk om dat er zoveel mogelijk geld opgehaald wordt."

Het is het vijfde jaar op rij dat het de Dordrechtse City Swim wordt georganiseerd. Vorig jaar is 225.000 euro opgehaald. "We lopen nu alweer bijna gelijk met vorig jaar", vertelt organisator Pieter van 't Zelfde. Tot een paar weken na de Swim kan nog geld gedoneerd worden.

Eén miljoen

De organisator vindt het prachtig dat dit evenement een blijvertje is. "Als we dit jaar de target halen, hebben we in vijf jaar meer dan een miljoen euro bij elkaar gezwommen voor het onderzoek in de Drechtsteden." Dat geld gaat allemaal naar het onderzoek "In de hoop dat het uiteindelijk een ziekte wordt waar je niet aan hoeft te overlijden."