Inwoner Hoek van Holland (61) opgepakt als kopstuk criminele bende

De FIOD heeft een 61-jarige inwoner uit Hoek van Holland opgepakt na het oprollen van een criminele bende. Volgens het AD en het ANP hield de bende zich bezig met de handel in drugs, wapens en anabolen.

In totaal zijn er zes aanhoudingen verricht bij mensen uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De man uit Hoek van Holland is een van twee hoofdverdachten in deze zaak.

De bende verrichtte volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hand- en spandiensten voor mensen in de onderwereld. Ze vervalsten onder meer bankafschriften en loonstroken, en boden criminelen constructies met spookwoningen en lease-auto's.

Witwassen

Het netwerk heeft in enkele jaren tijd 1,4 miljoen euro witgewassen door jarenlang geld te storten op gevangenisrekeningen van criminelen.

De FIOD heeft beslag gelegd op 450 duizend euro en voor ruim een miljoen euro aan xtc, anabolen en geneesmiddelen in beslag genomen.