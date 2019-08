Tien jaar na de strandrellen: 'Meest bizarre stapavond van mijn leven'

22 augustus 2019. Exact tien jaar na de zogenoemde strandrellen in Hoek van Holland. Tijdens het strandfeest Sunset Grooves wordt een groep agenten in het nauw gedreven door een stel relschoppers. Als waarschuwingsschoten niet helpen en de agenten worden aangevallen wordt er gericht geschoten.

Verslaggever Frank Stout was destijds aanwezig als bezoeker. Net een paar dagen 28 was hij toen. "Ik hoor nu voor het eerst de geluidsfragmenten terug", vertelt hij. "Ik voel het nu nog in mijn lichaam."

Stout weet nog precies waar hij stond op de 'meest bizarre stapavond van mijn leven'. "Ik was met een vriend op het VIP-dek, samen met zo'n zestig anderen. Rond half 12 hoor ik twee schoten en hoewel ik me nog niet gelijk realiseer wat er aan de hand is, zegt mijn gevoel dat het goed mis is."

Op het VIP-dek wordt hem gemaand te gaan liggen. "Er werd geroepen dat er een schietpartij was en dat we dekking moesten zoeken." In eerste instantie dacht men dat er een schutter op het VIP-dek was. "Om me heen zag ik een golf van geweld", vervolgt Stout. "Er werd met stenen, flessen en hekken gegooid."

Eén beeld blijft op zijn netvlies gegrift. "Die vier agenten met de ruggen tegen elkaar, dat kan ik nog zo goed voor de geest halen."

Mensen vluchten richting de duinen, maar ook daar zijn veel mensen. "Er klinken meer knallen, veel knallen achter elkaar. Ik dacht eigenlijk dat het vuurwerk was." Terwijl de sirenes van de ambulances klinken, gaat de muziek op de achtergrond gewoon door, herinnert Stout zich nog. "Pas tegen twaalven wordt de dj-set afgebroken. Op last van de politie."

Stout denkt dat het op het begin van de avond al misging bij de poortjes. "Je werd bijvoorbeeld helemaal niet gefouilleerd. Het was een grote zooi. Binnen een halfuur na aankomst had ik al twee keer een vechtpartij met veertig man gezien."

Inmiddels heeft Stout die ene stapavond wel een plekje kunnen geven, hoewel hij nog steeds kippenvel krijgt als hij de geluidsfragmenten hoort. "Die fragmenten, die avond. Het was wel heel eng eigenlijk."

Dat beamen de vrienden waar hij die avond mee was. "Veel van hen waren een jaar of zestien. Het was de eerste keer dat ze een avondje uitgingen. Een aantal van hen heeft daar nog wel last van gehad, dat ze niet meer op stap durfden."