Verdachte schietpartij Westkousdijk eerder betrokken bij schietincident

De 22-jarige verdachte, die wordt gezocht in verband met het doodschieten van de 25-jarige Gino Oliveira, was twee dagen eerder betrokken bij een ander schietincident. Dat meldt de politie.

Oliveira werd op 3 juli aan de Westkousdijk in Rotterdam doodgeschoten. Twee dagen eerder was verdachte Aldijr M. nog betrokken bij een schietincident op het Henegouwerplein in Rotterdam. Toen werd híj beschoten.



In het onderzoek naar de dood op Oliveira ontstond het vermoeden dat M. op 1 juli is beschoten door een 21-jarige Rotterdammer. Eerst ontbraken nog verdere sporen naar betrokkenen.

De 21-jarige Rotterdammers is op 20 augustus aangehouden. In de woning waar hij verbleef is een geladen vuurwapen aangetroffen.



Het verband tussen de schietincidenten van 1 en 3 juli wordt nog onderzocht. M. wordt nog gezocht.