Bloemisten Berkel stappen naar de rechter vanwege slechte plek voor marktkraam

De gemeente heeft geloot om de standplaatsen bij de Visch. Het ondernemers duo dat al dertig jaar huishoudt op het Dorpsplein, werd uitgeloot. "Dat steekt enorm", zegt Martin Steentjes. "Als je na 30 jaar van het plein wordt gestuurd, verwacht je van de gemeente dat ze met goed fatsoen een oplossing zoeken." De ondernemers hebben aangegeven mee te willen werken aan de herindeling van het plein, maar willen daar wel een gelijkwaardige plek voor terug.

Grote problemen

"We staan op de hoek in een soort tochtsluis. In de herfst gaan we grote problemen krijgen met de wind." De ondernemers vinden dat als zij van het plein worden gestuurd, er wel goed moet worden nagedacht over waar ze dan terechtkomen.

Het duo heeft de kwestie voorgelegd aan de gemeente. "De gemeenteraad vindt het ook vreemd, maar het besluit van het college van B&W is genomen. Wij blijven achter met grote problemen. En andere ondernemers in het dorp zijn ook zwaar gedupeerd. Want nu komt er op De Visch een kaasboer te staan naast de kaaswinkel. Tegenover winkeliers die dat niet kunnen gebruiken."

Gelijk behandelen

De gemeente komt tegenover RTV Rijnmond met een reactie: "Er waren meerdere standhouders die interesse hadden voor de standplaats bij De Visch. Als overheid moeten we iedereen gelijke kansen geven en gelijk behandelen. Toewijzing vond daarom op objectieve en transparante wijze plaats via loting en een notaris. Wij begrijpen dat de uitkomst van de loting niet voor iedereen gunstig is."

De bloemisten stappen naar de rechter. "Het blijkt dat wij geen rechten hebben na 30 jaar en dat vinden we zuur." Paul valt zijn collega bij: "Een loterij doe je om een auto of een geldprijs te verloten. Niet om iemands inkomen op het spel te zetten. En dat vinden wij zuur."