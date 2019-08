Maasstad Ziekenhuis vrijgegeven na rook in laboratorium

In een koelkast in een laboratorium van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is donderdagochtend rond 11:30 uur rookontwikkeling ontstaan. Vanwege de rook op de derde verdieping van het ziekenhuis werd een deel van het pand een uur ontruimd. Rond 12:25 uur werd het pand vrijgegeven.