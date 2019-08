Rookontwikkeling in koelkast laboratorium Maasstad Ziekenhuis

In een koelkast in een laboratorium van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is donderdagochtend rookontwikkeling ontstaan.

Vanwege de rook op de derde verdieping van het ziekenhuis wordt het laboratorium ontruimd, meldt de brandweer. Het gaat om het laboratorium klinische chemie. Daar wordt onder meer bloed gecontroleerd.

Er was korte tijd een groter deel van het ziekenhuis ontruimd, maar het personeel mag weer terugkeren.

Onduidelijkheid

De ontruiming heeft vooralsnog geen gevolgen voor patiënten die in het ziekenhuis liggen. Er is onduidelijkheid of mensen nog wel of niet het ziekenhuis in mogen. Patiënten die een afspraak hebben, melden dat ze niet naar binnen kunnen.

"Ik had een afspraak met een specialist. Hij is me buiten tussen de mensen komen opzoeken. De afspraak gaat niet door en de specialist belt me vanmiddag terug."

Volgens het ziekenhuis is de hoofdingang rond 12:20 uur vrijgegeven. De brandweer heeft bevestigd dat het gehele Maasstad Ziekenhuis rond 12:24 uur helemaal open is.