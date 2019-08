Familierestaurant Bergsche Plas ontruimd geweest na gaslek

Het familierestaurant Bergsche Plas in Bergschenhoek is donderdag eind van de ochtend ontruimd geweest. Er was sprake van een gaslek.

Volgens de brandweer hing er een gaslucht in de kruipruimte van het restaurant en zat er een lek in een ondergrondse propaantank bij de Bergsche Plas. De tank is inmiddels afgesloten. Er zijn ventilatoren in de kruipruimte geplaatst om te ventileren. Stedin is ook ter plaatse.

Ten tijde van de ontruiming waren er volgens Bergsche Plas zo'n honderd mensen aanwezig. Rond 14:30 uur zou het pand weer zijn vrijgegeven.