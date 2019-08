Volg Feyenoord-Hapoel Beer Sheva op RTV Rijnmond

Wie niets wil missen van Feyenoord-Hapoel Beer Sheva schakelt donderdagavond af op RTV Rijnmond. We zullen je via televisie, radio, de website en de app op de hoogte houden van alles rond het Europese duel.

Feyenoord strijdt samen met de club uit Israël voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen zoals vertrouwd verslag vanaf de tribune in De Kuip. Om 19:00 uur begint de uitzending en een halfuur later trappen beide ploegen af.



Sportclub Rijnmond

Zoals bij iedere thuiswedstrijd van Feyenoord zullen we ook op televisie vooruitblikken. Voor het Maasgebouw vragen we ook dit keer aan bekende en onbekende supporters hun mening over de Rotterdamse club.

Sportclub Rijnmond begint om 18:20 uur.