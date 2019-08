Verkeersruzie mogelijk aanleiding aanrijding Tjalklaan

Aan de frontale aanrijding van woensdagavond in Rotterdam-West zou mogelijk een verkeersruzie vooraf zijn gegaan. Dat meldt de politie.

Het ongeval is veroorzaakt door een 23-jarige Rotterdammer in een zwarte Fiat Punto, die met gedoofd licht en hoge snelheid door rood reed. De Fiat botste daarbij op een andere auto met twee inzittenden. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee andere inzittenden van de Fiat raakten gewond. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn.

De bestuurder van de Fiat zou eerder op de Westzeedijk ruzie hebben gekregen met een bestuurder van een grijze Volkswagenbus. Hij zou de bus aan de kant hebben gedrukt door op het laatste moment te willen ritsen. Dat gebeurde in de richting van de Vierhavensstraat. Dit mondde uiteindelijk uit in het door rood rijden bij de kruising van de Tjalklaan met de Franselaan.

De 23-jarige Rotterdammer is aangehouden, maar ligt momenteel in het ziekenhuis voor herstel van zijn letsel. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed heeft gereden.



