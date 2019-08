Sparta-aanwinst Piroe over zijn kwaliteiten: 'Een echte goaltjesdief'

Van Stee over komst Piroe: 'We halen doelpunten binnen'

Sparta informeerde al in mei bij PSV over een verhuur van Piroe, maar daar wilde de Eindhovenaren eerst niet aan. ''Pas later kreeg ik dat te horen, en toen dacht ik: ik bel Sparta als eerst. Er zitten veel goede voetballers in de groep, ze spelen het type spel waar ik mezelf in vind passen.''

Piroe trainde donderdagochtend direct mee met de groep. ''Het ging lekker. Ik paste direct goed in het team, dus daar ben ik tevreden over. Hoe ik vanochtend ben ontvangen in de groep kan ik wel beamen dat Sparta een vriendengroep is.''

Sparta-trainer Henk Fraser neemt Joël Piroe direct op in zijn selectie voor het uitduel met PEC Zwolle van aanstaande zondag (16:45 uur).

Bekijk hierboven de interviews met Joël Piroe en Henk van Stee. Hierin gaat de technisch manager ook in op de transfersituatie van Lars Veldwijk en de vacante linksbackpositie.